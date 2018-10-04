Çeşme ve Kuşadası'nda 93 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ile Aydın\'ın Kuşadası ilçeleri açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, büyük bölümü Afganistan uyruklu 93 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekiplerine dün saat 01.07’de yapılan ihbarda, Çeşme ilçesi Alaçatı açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğu bildirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botundaki görevliler tarafından durdurulan lastik bottaki 15\'i Eritre, 13\'ü Suriye ve 12\'si Filistin uyruklu olan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 40 kaçak göçmen yakalandı.

Yine dün saat 05.58’de, Sahil Güvenlik uçağı tarafından, Kuşadası ilçesi Doğanbey önlerinde lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından durdurulan lastik bottaki 25\'i çocuk olan Afganistan uyruklu toplam 53 kaçak göçmen yakalandı.

Çeşme ve Kuşadası açıklarında yakalanan toplam 93 kaçak göçmen, kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından İzmir ve aydın\'daki İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi.



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