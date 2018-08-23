Çeşme Otelciler Birliği Başkanı: Ne olur gelmeyin

Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, Kurban Bayramı'nda fiyatların çok yüksek olduğunu ve sonraki dönemde yarı yarıya düşüreceklerini vurgulayarak, daha ekonomik bir tatil için turistlere "Ne olur gelmeyin, eylül ayında gelin" çağrısında bulundu.

Kurban Bayrımı tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte yazın son günlerini deniz güneş ve kum tatili yaparak geçirmek isteyenler, plajları doldurdu. İzmir'in Çeşme ilçesinde nüfus 25 kat arttı, otellerde yer kalmadı. Plajlarda, kumsalda, sokaklarda adım atmak zorlaştı.

Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Demir, doluluğun yüzde 100 olduğunu belirterek, "81 ilden plaka görüyoruz. Artık gurbetçilerimiz de Çeşme'ye geliyor. Sezonda yüzde 40 gurbetçilerle dolduk bu bayramda da devam etti" dedi.

"Çeşme'de ev sahibi olarak 'Gelmeyin' demek çok zor ama..."

Bayram tatilinde Çeşme'ye gitmeyi düşünenlere "Şimdi gelmeyin eylül ayında gelin" diyen Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çeşme'de ev sahibi olarak 'Gelmeyin' demek çok zor ama bunları diyelim çünkü gelenler açıkta kalıyor. Çeşme dolu olduğu gibi civarındaki Seferihisar, Gümüldür de dolu. Buralara da yönlendiremiyoruz. Rica ediyoruz. Plajlar, sokaklar, oteller dolu tatil devam ediyor. Çeşme'ye gelmek isteyenler, ne olur gelmeyin, eylül ayında gelin. Güzel bir tatil ayı. Fiyatları da yüzde 50 aşağıya çekiyoruz. Çok daha ekonomik bir tatili daha rahat ve keyifli koşullarda yapabilirler."

(DHA)