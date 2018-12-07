Çeşme Marina'dan 'Kalamar Projesine' destek

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan \'Kalamar Projesi\' sayesinde bir yılda 1,5 milyon kalamar yumurtası üretildi. Çeşme Marina da projeye destek amacıyla çalışmalara başladı.

Küçük ölçekli balıkçılığın en önemli gelir kaynaklarından olan kalamarların kirlilik ve yanlış avcılık yöntemleri nedeniyle azalmasına karşın başlatılan Kalama Projesi\'ne bir destek Çeşme Marina\'dan geldi. Kalamarın neslini devam ettirmesini sağlamak ve popülasyonunu artırmak için başlatılan projeyle bir yılda 1,5 milyon kalamar yumurtası ile başarıya imza atıldı.

2 İLA 3 AY İÇİNDE YUMURTLAMA BEKLENİYOR

Çevreye ve çevreci projelere verdiği desteklerle öne çıkan Çeşme Marina, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlatmış olduğu \'Kalamar Projesi\' kapsamında çalışmalara başladı. Marina çalışanları tarafından kalamar yuvaları (kolektör) hazırlandı. Bu yuvalar, marina dalgıcı tarafından marina trafiğinden etkilenmeyecek bir yere dikkatlice yerleştirdi. 2 kolektör ile başlanan pilot uygulamada, ortalama 2-3 ay içinde kalamarın kolektörleri yuva olarak kullanması ve yumurtalarını bırakması bekleniyor. 3 ay sonra yapılacak dalışta kolektörlerin yuvaya dönüşmesi, üstlerinin yumurtalar ile dolması beklenmektedir.

\"DİĞER MARİNALARI DA DESTEĞE ÇAĞIRIYORUZ\"

Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan, “Çevreci marina kimliğimizin çerçevesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı \'Kalamar Projesine\' 2 adet yuva ile biz de destek vermeye başladık. Önümüzdeki 2-3 ay içerisinde yuvaları sürekli kontrol edip eğer bu deneysel çalışma başarılı olursa yuvaların sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Türkiye’deki bütün marinaları bu projeye destek vermeye çağırıyoruz” diye konuştu.