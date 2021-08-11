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Çeşme Kaymakamı: Yangın ormanlık alana sıçramadan kısmen kontrol altına alındı

İzmir’in Çeşme ilçesi Ovacık mevkiindeki eski çöplük alanında yangın çıktı

11 Ağustos 2021 00:00

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "Güzel Çeşme'miz yanıyor. Görüntüler canımızı yakıyor. Belediye Başkanımız Ekrem Oran ve belediye ekiplerimiz olay yerinde" dedi. Kaymakam Ünal Çakıcı, "Yangın ormanlık alana sıçramadan kısmen kontrol altına alındı." açıklamasını yaptı. 

Özkan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"Güzel Çeşme'miz yanıyor. Görüntüler canımızı yakıyor. Belediye Başkanımız Ekrem Oran ve belediye ekiplerimiz olay yerinde."

Kaymakamdan açıklama

Öte yandan, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı sosyal medya sayfasından yangın söndürme çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Çakıcı, “Yangın ormanlık alana sıçramadan kısmen kontrol altına alındı. Olumsuz bir duruma karşı ekiplerimiz gece boyu sahada olacaktır” ifadelerini kullandı.

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