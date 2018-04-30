Çeşme, Dünya Dans Günü'nü zumba ile kutladı

ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme Belediyespor Kulübü, Dünya Dans Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı\'nda \'zumba\' etkinliği düzenledi.

Uluslararası Tiyatro Enstitüsü ve UNESCO ortağı STK Uluslararası Dans Komitesi tarafından 1982 yılında tanıtılan ve her yıl 29 Nisan\'da kutlanan Dünya Dans Günü nedeniyle, Çeşme Cumhuriyet Meydanı\'nda zumba etkinliği düzenlendi. Çeşme Belediyespor Zumba ve Dans Eğitmeni, Adult- Kids- Junior Antrenörü Burçay Cesur Yapıcıoğlu\'nun yönettiği zumba dansına 7\'den 70\'e her yaştan vatandaş katılarak, yaklaşık 1 saat boyunca dans etti. Zumba dansına katılan down sendromlu bir kız da ilgi odağı oldu. Zumba eğitmeni Yapıcıoğlu, down sendromlu kızla özel olarak ilgilendi. Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün de etkinliği izledi. Etkinlikten önce açıklama yapan Gün, Çeşme Belediyespor Kulübü\'nün değişik spor dallarında faaliyetleri olduğunu vurgulayarak, \"Zumba da bu faaliyetlerimizden biri. Böyle bir etkinliğin, Dünya Dans Günü\'nde, kulübümüz tarafından Çeşme Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenmesi çok güzel. Etkinliğimize katılan her yaştan insan, bu güzel meydanda, bu güzel havada zumba dansının keyfini yaşıyorlar\" dedi.

\"ÇEŞMELİ, ZUMBALI OLACAK\"

Antrenör Burçay Cesur Yapıcıoğlu ise Dünya Dans Günü\'nü Cumhuriyet Meydanı\'nda kutlamayı uzun zamandır hayal ettiğini belirterek, \"Bu hayalimi bugün gerçekleştiriyorum. Çeşme Belediyespor Kulübü bünyesinde zumba ve dans derslerimize devam ediyoruz. Halkımıza, zumbanın ne kadar kolay, herkes tarafından yapılabilir, eğlenceli ve stres attıran bir dans sporu olduğunu gösterebilmek için Dünya Dans Günü\'nü de fırsat bilerek bu etkinliği düzenledik. Hem çocuklar, hem de yetişkinlerle birlikte zumba yapacağız. Erkek, kadın, çocuk, yaşlı demeden herkesin zevk alabileceği bir etkinlik olacak. Umuyorum ki Çeşmeli, zumbalı olacak\" diye konuştu.

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