Çeşme'de yıkım kararı: Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in de evi var

Alaçatı'da inşa edilen ve aralarında Acun Ilıcalı ile Mesut Özil'in de villasının olduğu lüks projedeki kaçaklar için Koruma Kurulu'ndan yıkım kararı çıktı.

Televizyoncu Acun Ilıcalı ve futbolcu Mesut Özil’in ultra lüks villalarının da yer aldığı Çeşme Alaçatı’da Veryeriler İnşaat tarafından yapılan gayrimenkul projesiyle ilgili İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu bir karar aldı.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, Koruma Kurulu, 4460 ada 6 parselde yer alan 2700 metrekarelik arazi üzerinde yükselen villalarda onaylı projeye aykırı olarak inşa edilen bölümlerin yıkılmasını istedi.

9. madde

Arazi üzerinde yükselen taşınmazlara ait imar barışı çerçevesinde alınan iki yapı kayıt belgesinin iptal edildiğine dikkat çeken Koruma Kurulu, 2020 yılından bu yana izinsiz uygulamaların yapılmaya devam ettiğine dikkat çekerek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Kral mezarlarının yer aldığı arkeolojik SİT alanına inşa edilen villaların onaylı projesine farklı bir şekilde yapıldığı belirtilen kararı İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, 31 Temmuz 2021 tarihinde aldı.

Kurul, yıkım ve suç duyurusu kararı için 2863 sayılı yasanının 9. maddesine işaret etti. Söz konusu maddede, “Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları çerçevesinde koruma bölge kurullarınca alınan kararlara aykırı olarak, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarında inşaî ve fizikî müdahalede bulunulamaz, bunlar yeniden kullanıma açılamaz veya kullanımları değiştirilemez. Esaslı onarım, inşaat, tesisat, sondaj, kısmen veya tamamen yıkma, yakma, kazı veya benzeri işler inşaî ve fizikî müdahale sayılır” yazıyor.

Cezası ne?

2863 sayılı yasanın 65’inci maddesinde bu suça şu ceza öngörülüyor: “Tescil edilen sit alanları ve korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile korunma alanlarının bu kanuna göre tebliğ veya ilan edilmiş olmasına rağmen yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarar görmesine kasten sebebiyet verenler ile koruma bölge kurullarından izin alınmaksızın inşai ve fiziki müdahale yapanlar veya yaptıranlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.”

Çeşme Belediyesi'nin kararı bekleniyor?

Projedeki usulsüz yapılaşmaya karşı mücadele veren Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Başak Yasemin Kumaş konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Dernek olarak 6 yıldır bu dosya ile ilgileniyoruz. Koruma Kurulu kararıyla inşaata başlanmış ise bir milimetre dahi oynama yapılamaz, burada arazisinin yüzde 80’ine kadar alan işgal etmiş yapılar var, normal şartlarda asla yüzde 30’u geçemezsiniz.

Burada geçtiğimiz mart ayından bu yana aykırılıkların kaldırılması talep ediliyor, bununla ilgili olarak Koruma Kurulu iki karar almış. Ancak, kanun hükümleri ve idari yaptırımlar henüz devreye sokulmadı. Yıkım işlemlerinin akıbetini öğrenmek için Çeşme Belediyesi’ne başvurduk. Eğer 15 gün içinde cevap gelmezse suç duyurusunda bulunacağız.

Bizler kültür ve tabiat varlıklarını koruyamayacak isek bu kanunlar hangi uyruktaki vatandaşlar içim geçerli bilmek isteriz, öyle ise bildiğimiz tüm yasalar yürürlükten kaldırılmalı, her isteyen istediğini yapmalı”