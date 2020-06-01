T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çeşme'de 'sosyal mesafe halatları' çekildi

01 Haziran 2020 23:56

İzmir'in Çeşme ilçesinde, yaz sezonlarında birçok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Ilıca Plajı'na normalleşme adımları doğrultusunda 'sosyal mesafe halatları' çekildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen bazı kısıtlamaların normalleşme adımları doğrultusunda kaldırılmasının ardından halk plajlarında da belirli düzenlemeler yapıldı.

Denize girme kısıtlamasının kalkmasının ardından belediye ekipleri, Ilıca Plajı'na kazıklar dizmişti. Bugün de kazıklar için hazırlanan 'sosyal mesafe halatları' çekilerek yeni plaj kurallarına uygun ve kullanıma hazır hale getirildi. Kum temizliği, yenilenen duş kabinleri ve tuvaletlerin ardından vatandaşlar da denize girmek için güneşli ve sıcak havayı beklemeye başladı. (DHA)

ETİKETLER

çeşmesosyal mesafeIlıca Plajı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24