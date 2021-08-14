Çeşme'de orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale edildi. İlerleyen saatlerde alevlerin, çalışmalar sonucu kısmen kontrol altına alındığı belirtildi.

Çeşme ilçesi Karareis yolu üzerindeki ormanlık alanda bugün saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile 3 helikopter sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgârın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediği belirtilmişti. İlerleyen saatlerde alevlerin, çalışmalar sonucu kısmen kontrol altına alındığı belirtildi.