Çeşme'de darp edilen Ukraynalı model Daria Kyryliuk şikâyetini geri çekti

Saldırıya uğradığı iddiasıyla Çeşme’deki The Beach of Momo görevlilerinden şikâyetçi olan Ukraynalı top model Daria Kyryliuk, şikâyetini geri çekti. Savcılık dosyayı kapattı.

Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları, Çeşme'deki Beach of Momo'nun güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradıklarını iddia etmişti. Saldırıdan sonra ünlü model ve arkadaşları, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunmuş, polis olayla ilgili çalışma başlatmıştı.

Çalışanlar Daria Kyryliuk’tan özür dilemiş

Sabah gazetesinden İbrahim Evrim Ayral'ın haberine göre soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Beach Of Momo'nun olaya karışan çalışanları ünlü modelden özür diledi. Ünlü model, kendisini darp eden güvenlik personelleri Dadaş A., Ferit Y., müşteri karşılama personeli Özkan Z. ve yönetici Kadir K.'nin özrünü kabul etti. Kabulün ardından uzlaşan tarafların isteği sonrası Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı kapattı.

Darp fotoğrafını paylaşmıştı

Geçen yaz iddiaya göre Kyryliuk ve üç kadın arkadaşı, Beach of Momo'nun görevlileri tarafından darp edilmişti. Kyryliuk, maruz kaldığı şiddeti gösteren fotoğrafı ile birlikte sosyal medya hesabından paylaşım yaparak olayı duyurmuştu.