Çeşme Çarşısı mayo ve bikini defilesiyle renklendi

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'ndeki Fashion Style mağazasının önünde, \'Argento Beachwear 2017 koleksiyonu\' sokak defilesiyle tanıtıldı.

Çeşme Fashion Style mağazasının sahibi Gürbüz Özsoy\'un ev sahipliğini yaptığı ve İzmir Hakan Hekimoğlu ile Antalya Emy Ajans ortaklığında gerçekleştirilen sokak defilesini, Argento Beachwear mayolarını üreten Gümüş Tekstil\'in sahibi Ömer Gümüş, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Karadede, Ege Giyim Sanayicileri Derneği eski Başkanı Mukadder Özden ve çok sayıda yerli ve yabancı turist izledi.

Çeşme\'nin en hareketli çarşısının bulunduğu İnkılap Caddesi\'ndeki sokak defilesinde, Argento Beachwear 2017 koleksiyonundan 80 parça bikini ve mayo sergilendi. Yeşil, mavi ve pastel tonların hakim olduğu etnik desenlere yer veren koleksiyon, izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Eda Meltem Yılmaz\'ın kareografisini yaptığı defilede mayo ve bikiniler Duygu Aslan, Melis Dalak, Yaren Polat, Aheste Şentürk, Adelia Marajapova, Afranur Karagöz, Berrin Özbek ve Derya Çalışkan adlı modeller tarafından başarıyla tanıtıldı.

\'KENDİ ADI İLE YURT DIŞINDA SATILAN TEK MARKAYIZ\'

Defile öncesinde açıklama yapan Gümüş Tekstil Şirketi\'nin sahibi Ömer Gümüş, 2000\'den bu yana iç pazarın önde gelen markalarından olan Argento\'nun Amerika, Brezilya, Dubai, Mısır, Fas, Sırbistan ve Rusya\'nın da içinde bulunduğu 57 ülkeye patentini verdiklerini belirterek şöyle dedi:

\"Argento, İtalyanca gümüş demektir. Benim soyadımın İtalyanca\'sını marka yaptık. Ayrıca, Türkiye\'de, kendi adı ile yurt dışında satılan tek markayız. Bununla da gurur duyuyoruz. Tamamen plaj kıyafetleri yapıyoruz. Mayo, bikini, şort, modern tesettür mayosu gibi ürünlerin üretimini gerçekleştiriyoruz. Modern tesettür mayolarımız da çok özel. Su geçirmeyen kumaşlardan değil, mayo kumaşlarından üretiyoruz. Bunun dışında Argento olarak Anti Wear\'a yani spor kıyafetleri üretimine başladık. Tayt, body gibi spor giysileri üretiyoruz. Şu anda da İstanbul\'da Olimpiyat Stadı\'nda bu ürünlerimizin çekimleri yapılıyor. Ürünlerimizin tanıtımı için çok sayıda defileler de gerçekleştirdik. Antalya\'da sokak defileleri, Saklıkent\'te kar üstünde defileleri ilgi çekmişti. Bu yıl da, Çeşme\'deki Fashion Style mağazasının sahibi Gürbüz Özsoy, bize sipariş verirken, \'Benim mağazam çok güzel. Sizi de ağırlamak isterim\' deyince, \'Sana bir sokak defilesi yapalım\' dedim. Bu fikri çok beğendi. Bize kapısını açtı. Biz de elimizden geldiğince güzel bir organizasyon gerçekleştirmeye çalıştık.\"

\'ÇEŞME ÇARŞISINI RENKLENDİRMEK İSTEDİK\'

Çeşme Çarşısındaki Fashion Style mağazasının sahibi olan Gürbüz Özsoy da şunları söyledi:

\"Çeşme\'de defalarca konuşmamıza rağmen aktivasyonlar zayıf kaldı. Çoğunlukla aktivasyonlar Beach Club\'larda oldu. Çeşme çarşısında dolaşan insanlara hiçbir şekilde onları motive edecek, eğlendirecek bir şey yapılmadı. Biz de bir sokak defilesi ile Çeşme Çarşısını renklendirmek istedik. İnsanları eğlendirelim, çarşımız bir canlansın, esnafın yüzü gülsün dedik. Bu düşüncelerimizi Ömer Gümüş beye anlattık. Sağolsun o da kabul etti. Böylece bu sokak defilesi ortaya çıktı.\"

FİNAL İZMİR MARŞI\'YLA YAPILDI

Çeşme Çarşısında gerçekleştirilen sokak defilesinde izleyicilere, Fashion Style mağazasının hediyesi olarak üzerinde Çeşme yazan plaj çantaları mankenler tarafından dağıtıldı. Defilenin finalinde ise İzmir Marşı eşliğinde mankenler tarafından açılan Türk bayrağı büyük alkış aldı.



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