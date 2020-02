Çeşme Belediye Başkanı'ndan 'müzik yasağı' açıklaması

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, ilçede belirlenen bölgelere göre, müzik yasağının 01.00 ve 03.00 saatlerinde başlayacağını açıkladı.

Çeşme Belediye Meclisi\'nin haziran ayı toplantısında, dilek ve temenniler bölümünde soruları yanıtlayan Belediye Başkanı CHP\'li Muhittin Dalgıç, ses yasağı saatleri hakkında bilgi verdi. Alaçatı Mahallesi\'nde, nisan ayı sonunda gürültü kirliliğinin önüne geçilmesi için ses yüksekliğinin en fazla 75 desibel olmasıyla ilgili toplantı yapıldığını hatırlatan Dalgıç, \"Mevcut mevzuata göre, ses yasağı saat 24.00\'te başlıyor. 07.00\'ye kadar da gürültü yapılması yasak. Mevzuata ilave bir madde konulup, \'Valilikteki ilgili komisyon, bu saatlerle ilgili bir düzenleme yapabilir\' denildi. Çeşme Belediyesi olarak 01.00 ve 02.00 saatlerinde yasağın başlamasını önerdik; ancak valilikteki komisyon toplantısından 01.00 ve 03.00 saatleri kararı çıktı. Yani Ayayorgi ve Alaçatı Marina\'dan sonraki bölgede müzik yasağının başlama saati 03.00, merkezlerdeki alanlarda ise yasağın başlama saati 01.00 olarak belirlendi. Deklare edildiği için de herkes bu saatleri biliyor. Bayramdan önce ilgili bütün işletmeleri tekrar toplantıya çağıracağız. Yasak saatlerini tekrar deklare edeceğiz\" dedi.

\'YASAK SAATİ İHLALİYLE İLGİLİ ŞİKAYET ALMADIK\'

Belirlenen yasak saatlerinin uygulanmasını sağlayacak yapının İlçe Emniyet Müdürlüğü olduğunu belirten Başkan Dalgıç, \"Bu yasaklara uymayanı men edecek yapı, emniyet teşkilatıdır. Yasak saatinden sonra müzik çalınamaz. Desibel ölçümü ayrı bir şey ve belediyenin ilgilendiği taraf. Yasak saatlerinin uygulanması konusu ise ayrı bir konu. Ceza yazma yetkisi de belediyeye aittir. Emniyet teşkilatının ve jandarmanın bize getirdiği her tutanağa ceza uygulanır. Desibel ölçümünü önceki yıllarda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yapıyordu. Şimdi ise Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Desibel ile ilgili bugüne kadar ceza yazabildiğimiz hiçbir yer yok. Müzik yasağının başladığı saatlerden sonra \'yüksek ses\', \'alçak ses\' diye bir şey yok. Yasak saatinden sonra müzik çalınamaz. Meclisimizin huzurunda Emniyet Müdürümüze de Jandarma Komutanımıza da teşekkür etmek istiyorum. Yasağın başlamasından bu yana hiç şikayet almadık. Kolluk kuvvetlerimiz bu konuda her türlü tedbiri almıştır. Bu konularla ilgili Valimiz ve İl Emniyet Müdürümüz ile de görüştük. Kendileri arkamızda. Belirlenen bölgesel haritalara göre yasak saatleri uygulanacak\" diye konuştu.

İNŞAAT YASAĞI, 15 HAZİRAN İLE 15 EYLÜL ARASINDA

Belediye Meclisi\'nin haziran ayı toplantısında, her yıl yaz aylarında uygulanan inşaat yasağı konusunda da karar alındı. Oy birliği ile alınan karara göre, inşaat yasağı 15 Haziran ve 15 Eylül günleri arasında uygulanacak. Meclis kararına göre, inşaat yasağı ihlali durumunda, her bağımsız bölüm için 2 bin 500 liralık para cezası uygulanacak.

FOTOĞRAFLI