Çeşme Belediye Başkanı Oran: Arazilerin çoğu iki şirketin elinde

Çeşme-Alaçatı ve Urla'da turizm tahsisi için yapılan "acil kamulaştırmalara" ilişkin konuşan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Çeşme turizm merkezidir ama doğa ve dengeyi korumak benim görevim. Burada arazilerin çoğu iki şirketin elinde. O Suudi şirketin broşürü için bakan beni aradı. Güvence verdi" dedi.

RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası yayınına katılan Başkan Oran, Çeşme'deki mevcut durumu anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"Burada iki büyük şirket var, onların çok büyük arazileri var. Onun dışında kalan yerler Alaçatı'da oturan hemşehrilerimin yerleri. Turizm imarının açılmasına değil acele kamulaştırmasının karşısındayız. Çeşme'de yapılacak tüm turizm yatırımlarını destelemekle yükümlüyüm. Fakat biz yatırımları desteklerken, Çeşme'yi geliştirelim derken doğasını ve dengesini korumak da önceliğimiz olmalı. Mayıs ayında seçimden sonra bir süre sonra Çeşme ile ilgili taleplerimizi iletmek üzere Turizm Bakanı'nı ziyaret ettik. Bakan, Mersin limanında hazinenin çok büyük arazilerinin olduğunu ve burada turizm projesi geliştirmeyi planladıklarını söylemişti."

"Vatandaşın elinden alınan arazilerin turizmcilere verilmesini doğru bulmuyorum"

Ekrem Oran, Atilla Güner'in bir Suudi şirketi tarafından hazırlanan Kanal Çeşme broşürlerine ilişkin sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Şimdi 10 gün önce ortaya çıkan acele kamulaştırmalar var. O bahsettiğiniz broşür kararnameden sonra sosyal medyada çıktı. Bakan bana telefon etti bunun o şirketin kendi inisiyatifi ile hazırladığı bir şey olduğunu söyledi. Böyle bir proje yok. Kanal yok dedi. Ben bakanıma güvenmek zorundayım. Her isteyen böyle broşürler hazırlayabiliyor. Bazı yerler turizm imarına açılabilir, uygundur fakat vatandaşın elinden alınan arazilerin başka turizmcilere verilmesini ben doğru bulmuyorum. Buralar 100 yıllık ata toprağı. İnsanlar buraların imara açılmasını beklemişler."