Çeşme Alaçatı'da 6 eğlence mekanı 'Koronavirüs tedbirleri' gerekçe gösterilerek kapatıldı

Çeşme Kaymakamlığı, Ukraynalı top model Daria Kyryliuk'ın darp edildiği iddiasının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un "Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz" diyerek tepki gösterdiği Alaçatı'daki The Beach of Momo'nun da aralarında bulunduğu ünlü mekanlara sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 15 gün kapama cezası verdi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sezonu geç açan ve virüse karşı çeşitli tedbirler alarak müşterilerine hizmet veren Alaçatı'daki 'beach'ler ve eğlence mekanları bayramda turistlerin akınına uğradı.

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre; Çeşme Kaymakamlığı, birçok ünlü mekanın salgına karşı uymaları gereken kuralları yerine getirmediğini tespit etti. Daha önce de sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için haklarında 4 ve üstü tutanak tutulan aralarında Rise n Shine, Tren Ayayorgi, Alaçatı Kafası, Zilly Port ve Shu gibi ünlü mekanların da bulunduğu 6 işletmeye 15 gün kapama cezası verildi.

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Bakan "Kimsenin yanına kar kalmayacak" demişti

Sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza alan mekanlardan biri de Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşlarının geçen cuma akşamı darp edildiklerini iddia ettikleri The Beach of Momo oldu. Kyryliuk'un mekanın güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradığını söyleyip paylaştığı fotoğrafları gündem olmuş Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da konuya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı

"Cuma gecesi Çeşme'de yaşanan, turizm bölgesinde asla olmaması gereken ve özellikle de bir kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz."

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