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Çeşme açıklarında 47 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinden lastik botla yola çıkıp, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 47 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı

08 Haziran 2018 14:28

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesinden lastik botla yola çıkıp, yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na geçmeye çalışan 47 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Çeşme kıyılarından bindikleri lastik botla, Sakız Adası\'na gitmek üzere yola çıkan, 37\'si Eritre, 10\'u Suriye uyruklu 47 kaçak göçmen, devriye görevindeki sahil güvenlik ekiplerince, dün saat 06.20\'de, Uçburun önlerinde fark edildi. Lastik botu durduran sahil güvenlik ekipleri, 9\'u çocuk ve 15\'i kadın 47 kaçağı yakaladı. Yakalanan kaçaklar kıyıya getirildi. Kaçakların, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildiği belirtildi.

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