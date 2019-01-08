T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çeşme açıklarında 35 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı

08 Ocak 2019 13:08

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Çeşme önlerinde bulunan sahil güvenlik botundaki görevliler, geçen pazar günü saat 22.30 sıralarında, yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na gitmeye çalışan kaçak grubunu fark etti. Durdurulan lastik bottaki 18\'i Filistin, 10\'u Irak, 4\'ü Eritre ve 3\'ü Suriye uyruklu olmak üzere toplam 35 kaçak göçmen yakalandı. 10\'u erkek, 6\'sı kadın ve 19\'u çocuk olan kaçak grubu, sahil güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işleminin ardından İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KadirDHAYunanistan Sakız AdasıDurdurulanFilistinIrakEritreSuriyeKaçakGöçFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24