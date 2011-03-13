-ÇEŞME AÇIKLARINDA 180 KİLOLUK KÖPEKBALIĞI DENİZLİ (A.A) - 13.03.2011 - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yakalandıktan sonra satılmak üzere Denizli'ye getirilerek, balık pazarında sergilenen 2,5 metre uzunluğundaki köpekbalığı, görenleri şaşırttı. Denizli'de balıkçılık yapan Bayram Tüfekçi, yaptığı açıklamada, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yakaladığı 2,5 metre boyunda ve 180 kilogram ağırlığında ''camgöz'' cinsi köpekbalığını, Denizli'ye getirerek balık pazarında sergilediğini anlattı. Müşterilerin isteklerine cevap verebilmek adına köpek balığı yakalamak için 5 kişilik bir ekip oluşturduklarını, Çeşme açıklarında yakaladıkları köpek balığını tekneye çekmekte zorlandıklarını dile getiren Tüfekçi şöyle konuştu: ''Çoğu zaman küçük köpek balıkları yakalıyoruz, nadir olarak da büyük köpek balıkları denk geliyor. Köpek balığının o kadar müşterisi var ki, biz daha yakalamadan satılmış oluyor. Müşteri bize 'Yakaladığınız balığın 10 kilosu benim, 20 kilosu benim' diyor. Biz de müşterileri kırmamak adına not alıyoruz ve yakaladığımız zaman söz verdiğimiz müşterilere haber ediyoruz. Denizli'de kanser tedavisi gören hastalar bizden ısrarla köpek balığı istiyor. Yakaladığımız köpek balığını, bir süre tezgahta sergiledikten sonra söz verdiğimiz müşterilerimize vereceğiz.'' Balık pazarındaki köpekbalığını şaşkınlıkla izleyen Denizlililer ise cep telefonlarıyla balığın fotoğrafını çekti.