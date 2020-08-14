Çeşme'deki yangına müdahale sürüyor; 4 site tedbir amaçlı boşaltıldı

İzmir’in Çeşme ilçesinde dün gece 22:30 sıralarında “trafo kaynaklı” olduğu tahmin edilen yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına hava aydınlanınca helikopter ve uçakla müdahale başladı. Yangının 50 hektarı aşkın bir alanda etkili olduğu bildirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de çalışmaları yerinde takip etti.

Bakan Pakdemirli, “İzmir Çeşme'de makilik alanda çıkan ve an itibariyle 50 hektarlık alanda etkili olan yangına ekiplerimiz 86 arazöz, 9 dozer, 344 personel ile müdahale ediyor. 2 uçak ve 20 helikopterimiz müdahaleye başladı. Sahadayız, yangını durdurma ve etrafını çevirme çalışmaları devam ediyor” dedi.

Gece boyunca karadan söndürme çalışmalarının sürdüğü yangına sabahın ilk ışıklarıyla uçak ve helikopterlerle de müdahale edilmeye başlandı.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, tedbir amaçlı 4 sitenin boşaltıldığını açıkladı.