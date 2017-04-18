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BBC Türkçe

Çeşitli kentlerde referandum protestoları

Pazar günü gerçekleştirilen anayasa değişikliği referandumunda usulsüzlükler olduğunu iddia eden protestocular, bugün akşam saatlerinde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Eskişehir'de çeşitli noktalarda eylemler düzenledi.

18 Nisan 2017 00:35

Pazar günü gerçekleştirilen anayasa değişikliği referandumunda usulsüzlükler olduğunu iddia eden protestocular, bugün akşam saatlerinde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Eskişehir'de çeşitli noktalarda protestolar gerçekleştirdi.

Protestoların odak noktasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) aldığı mühürsüz oyların geçerli sayılmasına yönelik karar vardı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde "Hayır biz kazanacağız" pankartlarıyla buluşan protestocular YSK binasına yürüdü.

Yürüyüşte "YSK halka hesap verecek", "Tak adamlığa, bağımlı yargıya, parti devletine, başkanlığa hayır" sloganları atıldı.

İstanbul'un Beşiktaş, Kartal, Avcılar, Esenyurt ve Bakırköy ilçelerinde de benzer protestolar gerçekleşti.

Antalya'da düzenlenen yürüyüşe ise polis müdahale etti ve bazı katılımcıları gözaltına aldı. Gençlik Muhalefeti, 5'i kendi örgütlerinden olmak üzere 15 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İzmir'in Bornova ilçesinde gerçekleştirilen protestoya da müdahale eden polis, eylemcilerin bir kısmını gözaltına aldı. Evrensel Gazetesi'ne göre gözaltına alınan kişi sayısı 10 oldu.

Ankara'da da Keçiören, Batıkent ve Tuzluçayır ilçelerinde yürüyüşler düzenlenirken Kuğulu Park'ta bir forum gerçekleştirdi.

Eskişehir'de ise üniversite öğrencileri sokağa çıkarak tencere tava çaldı.

Referandum sonucu sosyal medayada da protesto edilirken Twitter'da #HileliSonucaHayır etiketi en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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