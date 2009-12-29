Cesetlerin fotoğrafları ailelerine göndermişler

T24 - Kocaeli'nde ormanlık alanda parçalanmış halde bavul içinde cesetleri bulunan Cengiz Nurçin ve Nizam Polat'ı öldürenler, önce kafalarını kestiler ve beyinlerini açtılar. Sadece yüz bölümü gözüken başın fotoğrafını çekip ailelerine yolladılar. Şüphelilerin “İşte kocalarınızın hali” dediği Cengiz Nurçin ile Nizam Polat'ın eşleri fotoğrafları görünce bayıldı.



Gebze ve Dilovası arasında Eski İstanbul Yolu kenarında ormanlık alanda parçalanarak bavula konulup toprağa gömülen cesetlerle ilgili soruşturma devam ediyor. Cinayeti araştıran Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cengiz Nurçin (35) ile Nizam Polat'ın (25) vahşice öldürülmesiyle ilgili olarak 12 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltındakilerin çoğunluğunu Özbey Ailesi'nde olduğu belirtildi.



Emniyetteki sorguları tamamlanan şüphelilerden Erdal G., Adil Ö., Gökhan Ö. ve Reis Ö. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Cinayeti işlediği öne sürülen Erdal E. ve Nizamettin Ö. ile birlikte Musa Ö., Yunus Ç., ve Ekrem Ö.'nün ise sorguları sürüyor. Emniyette işlemleri devam eden diğer 8 şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Olayla ilgili 6 kişi daha aranıyor.



Üç yıl önce Pendik'te haraç anlaşmazlığı sırasında çıkan çatışmada dört yaşındaki Şevval Tandoğan'ın ölümü yüzünden polisin aradığı Cengiz Nurçin ve Nizam Polat ile Özbey Ailesi arasında 2001 yılına kadar giden husumet vardı. En son meydana gelen olayda Nesim Özbey, 3 Ekim 2009 günü saat 18.45 sıralarında Maltepe, İdealtepe Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde saldırıya uğramıştı. Şüpheli olarak yakalanan Adem Uzun'un ifadesine göre cinayetin azmettiricisinin Cengiz Nurçin olduğu anlaşıldı. Cengiz Nurçin, Maltepe'de öldürülen Nesim Özbey cinayetinin azmettiricisi olarak da aranıyordu.