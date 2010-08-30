Cesetleri dolapta bulundu

T24 - Konya’nın Tavşançalı beldesinde, oyun oynamak için kullanılmayan sanayi tipi bir buzdolabına giren Saime, Aynur, Ozan ve Ebru kardeşlerin cesedi bulundu.



Konya’nın Kulu İlçesine bağlı Tavşançalı Beldesi’nde, kullanılmayan sanayi tipi buzdolabında 4 kardeşin cesetleri bulundu. Çocukların oyun oynarken buzdolabına girdikleri, çıkamayınca da havasızlıktan öldükleri iddia edildi.



Tavşançalı Beldesi Uzunkuyu Mahallesi Ali Ağa Yaylasında çobanlık yapan Mehmet Üçer ve Nazmiye Üçer, oyun oynayan çocukları 4 yaşındaki Saime, 7 yaşındaki Aynur, 10 yaşındaki Ozan ve 11 yaşındaki Ebru Üçer’in uzun süre ortalıkta göremeyince, aramaya başladı.

Aramaya Üçer çiftinin yakınları da katıldı. Arama sonunda 4 kardeşin cesetleri, dün saat 18.00 sıralarında boş bir binada kullanılmayan derin dondurucu özelliği olan sanayi tipi bir buzdolabının içinde bulundu. Mehmet ve Nazmiye Üçer çifti, çocuklarının ölümününün ardından sinir krizleri geçirdi.





Soruşturma başlatıldı



4 çocuk annesi Nazmiye Üçer güçlükle sakinleştirilebildi. 4 kardeşin cesetleri kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Keçiören Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili olarak gözaltında kimsenin bulunmadığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi. 4 kardeşin oynamak için buzdolabına girmiş olabilecekleri, çıkamayınca havasızlıktan öldükleri ihtimali üzerinde duruluyor. Soruşturma ayrıntılı olarak sürdürülüyor.

Üçer kardeşlerin cesetlerinin bulunduğu buzdolabı ile evleri arasında yaklaşık 300 metre mesafe olduğu belirtildi.





Zinciri söküp girmişler



4 kardeşin kapısındaki zinciri, çivisinden çıkararak girdikleri tahmin edilen 2 odalı ahşap evin Hacı Akat adlı bir kişiye ait olduğu ve yıllardır boş olduğu belirlendi.

Oldukça bitkin bir halde görünen baba Mehmet Üçer, patronu Ömer Dağhan ile Tavşancıl Beldesi merkezinde bulundukları bir sırada eşinin telefonla arayıp çocuklarının kayıp olduğunu söylemesi üzerine eve geldiklerini söyledi. Çocuklarını Ömer Dağhan’ın bulduğunu belirten Mehmet Üçer, şunları söyledi:





‘Cesetleri patronum buldu’



“Eşim çocukların olmadığını haber verdi. Patronum Ömer Dağhan ile Tavşancıl Beldesi’nin merkezindeydik, kayıp haberi üzerine hemen eve geldik, çevresini araştırdık. O sırada patronum 300 metre ileredeki evde çocukların cesedini buldu.





'Hayret ediyorum'



Bana haber verdi birlikte cesetleri çıkardık. O dolaba nasıl girdiklerine hayret ediyorum. Zincirle dolanmış ama kilitli olmayan evin kapısını kendileri açarak girmişler. Daha önce de evin önündeki balkonda sürekli oynuyorlardı. Ama içeri girmezlerdi. Ben evin içini gezdim ama dolaba bakmamıştım. Benden sonra patronum bakıp çocukları görüyor.”



