Ceset sayısı 4 oldu

Başkentte otoyol kenarında, iki kadın ile bir erkek çocuğunun, başlarından birer kurşunla vurulmuş cesetleri bulundu. Bu 3 cesedin hemen yakınında bir ceset daha bulundu. Cinayeti işlediği iddia edilen zanlı yakalandı. Zanlının Okkalı ailesinin akrabası olduğu öğrenildi.



İstanbul otoyolunda Batıkent sapağından, dün saat 12.00 sıralarında arabasıyla geçmekte olan bir emniyet amiri, yol kenarında kadın cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma kriminal ekipleri başlarından vurulmuş iki kadın, bir de erkek çocuğunun cesediyle karşılaştı. Olay yerinde 7.65 çapında üç boş mermi kovanı bulundu. Cesedi uzakta bulanan genç kızın kaçmaya çalışırken kafasının arkasından giren kurşunla öldürüldüğü tahmin ediliyor.



Kimlikleri tespit edildi



Başlarından birer kurşunla vurularak öldürülmüş bulunan 3 kişinin kimlikleri tespit edildi.



Cesedi bulunan kadının Nuray Okkalı, kız çocuğunun lise birinci sınıf öğrencisi Şeyma Okkalı ve erkek çocuğunun ilkokul öğrencisi Osman Yusuf Okkalı olduğu belirlendi.



Jandarma ekiplerinin araştırmasında Nuray Okkalı'nın eşi Murat Okkalı'nın da geçen yıl Ramazan ayının ilk günü Karşıyaka Mezarlığı civarında öldürüldüğü ortaya çıktı.



Ulus Otobüsçüler ve Dolmuşlar Derneği Başkanı olduğu öğrenilen Murat Okkalı'nın öldürülmesi olayıyla ilgili bir kişinin Sincan Cezaevi'nde olduğu belirtildi.



Katil yakalandı



Başlarına tek kurşun sıkılarak öldürülen Nuray Okkalı (40), kızı Mukaddes Şeyma Okkalı (15) ve oğlu Osman Yusuf Okkalı'nın katil zanlısı, geçtiğimiz yıl öldürülen Nuray'ın Okkalı'nın eşi Murat Okkalı'nın amcasının oğlu çıktı. İsmi açıklanmayan katil zanlısı yakalandıktan sonra suçunu itiraf etti.



Jandarmada sorgusu devam eden katil zanlısı ailenin büyük oğlu Abdullah Okkalı'yı (18) da öldürdüğünü itiraf etti. Katil zanlısının ifadesiyle yola çıkan Jandarma, anne ve çocuklarının öldürüldüğü yerin yaklaşık bir kilometre uzakta dere yatağından Abdullah Okkalı'nın cesedini buldu. Katil zanlısının önce Abdullah Okkalı'yı bıçaklayarak öldürüp arabadan attıktan sonra, anne ve iki çocuğu da silahla başlarına sıkarak öldürüp kaçtığı tespit edildi.



15 yerinden bıçaklanmış



Ailenin en büyük çocuğu Abdullah Okkalı'nın, 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.



Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için bugün Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Okkalı'nın, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 15 bıçak darbesi sonucu öldürüldüğü tespit edildi.



Miras yüzünden mi?



Geçen yıl öldürülen baba Murat Okkalı'dan aileye yüklü miktarda miras kaldığı ve öldürülmeden önce bu paranın bir miktarını anne Nuray Okkalı'nın bankadan çektiği belirlendi.



Ankara'yı vahşetle ürperten Okkalı ailesinin, geçen yılbaşı gecesi Çankaya'da 6 üniversite öğrencisi arkadaşıyla birlikte yaşamını yitiren Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Hazırlık Sınıfı öğrencisi 18 yaşındaki Ceren Okkalı'nın ölümüyle sarsıldığı anlaşıldı. Kızının, doğum gününde öldüğünü, şimdi de bu olayın başlarına geldiğini belirten Canan Okkalı, iki çocuğuyla birlikte katledilen Nuray Okkalı'nın eşi, geçen yıl öldürülen Ulus Otobüsçüler ve Dolmuşçular Derneği Başkanı Murat Okkalı'nın, kendi kocası Mehmet Okkalı ile amca çocukları olduklarını söyledi. Ailenin darmadağın olduğunu belirten Canan Okkalı, şunları söyledi:



“Geçen yıl başlayan acılar durmadan devam etti. Önce Murat vurularak öldürüldü, ardından kızımı kaybettik, şimdi de bu aile faciasını yaşıyoruz. Bu aileye mensup herkes büyük acılar yaşıyor ve darmadağın oldu. Bir yıl içinde yaşanan bu acılarla tüm Okkalı ailesi perişan oldu. Allah hiç kimseye böyle acılar yaşatmasın.”



Okkalı, “Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Dün öldürülenler çok iyi insanlardı. Öldürülen Abdullah çok beyefendi bir çocuktu. Kızımın cenazesinde bir sürü yardımımıza koşmuştu, acımızı paylaşmıştı. Bize destek olmuştu. Böyle bir olayın içinde olmasına anlam veremedim. Kendisini çok severdik, Allah rahmet eylesin” dedi.



Facebook'ta Şeyma'ya sayfa



Bu arada vahşet kurbanlarından lise öğrencisi Mukkades Şeyma Okkalı için arkadaşları sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta sayfa açtı. Burada acılarını dile getiren Şeyma’nın arkadaşları, “Arkadaşımız Şeyma Okkalı ile ailesini rahmetle anıyoruz” diyerek başsağlığı için mesaj kutusu oluşturdu.