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Yaşam

Ceset, photoshopta aranıyor

13 Nisan 2009 20:02

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke beldesi sahilinde bulunan hamile bir kadına ait parçalanmış cesedin kimliğini belirleme çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şirinyalı Mahallesi sahilinde 20 Kasım 2008 tarihinde bulunan başı, kol ve bacakları kesilmiş cesedin kimliğini belirlemek amacıyla bilgisayarda görüntü işleme programı photoshop kullanılarak maktulün fotoğrafını yeniden oluşturdu.

Daha önce kadının kimliğini belirlemek amacıyla photoshop programı kullanılarak oluşturulan iki fotoğrafı basına dağıtan polis, ihbar sayısının artması üzerine kadının kesik başından çekilen 2 fotoğrafını, photoshop programı kullanarak yeniden düzenledi.

Fotoğrafta daha önce kapalı olan gözlerin yerine açık gözler yerleştiren polis ekipleri, yeni fotoğrafta da kadının saçlarını uzun ve farklı bir renkte oluşturarak, basına dağıttı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke beldesi sahilinde 20 Kasım 2008 tarihinde bulunan bir bavulun içinde başı, kol ve bacakları olmayan kadın cesedi bulunmuştu. Kocaeli Asri Mezarlığı morgunda yapılan otopside, kadının 4 aylık hamile olduğu belirlenmişti.

Daha sonra Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Polisi dalgıçlarının bavulun bulunduğu yerin yakınında yaptığı aramalarda ise cesede ait el, baş ve ayaklar bulunmuştu. Bacakları bulabilmek için yapılan çalışmalar ise sonuçsuz kalmıştı.

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