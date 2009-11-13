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Yaşam

Ceset parçaları tamamlandı

Zonguldak'ta bıçaklanarak öldürüldükten sonra, cesedi parçalanan kadının, kayıp olan uzuvları bulundu.

13 Kasım 2009 02:00

T24 - Zonguldak'ta bıçaklanarak öldürüldükten sonra, cesedi parçalanan kadının, kayıp başı ve kolları bulundu, bacaklarının ise yakılarak diğer kömürlükte saklandığı belirlendi.

Asma Mahallesi'nde Cihangir T'nin (34) bıçaklayarak öldürdüğü ve daha sonra kömürlükte parçalara ayırdığı iddia edilen 4 çocuk annesi eşi Yeter T'nin (30) cesedinin eksik uzuvları bulundu.

Kadının başını ve kollarını kömürlükteki çuvalların altında bulan polis ekipleri, araştırmalarında evin diğer kömürlüğündeki aramada çuval içinde yakılmış bacakların küllerini ve kemik parçalarını tespit etti.

Katil zanlısının, kömürlükte yaktığından şüphelenilen bacak kemiklerinin incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verildi.

Eşinin uzuvlarını baltayla kestiği belirlenen Cihangir T'nin, parça parça cesedi yakmayı planladığı öğrenildi.

Sorgular sürdürülüyor

Olayla ilgili soruşturma kapsamında, Cihangir T'nin eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği iş arkadaşı E.K ile 4 kişinin daha gözaltında sorguları sürdürülüyor.

Cihangir T'nin alınan ilk ifadesinde eşini, maaşına tedbir koydurması ve iş arkadaşıyla kendisini aldattığı şüphesiyle öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.

Yeter T'nin paralarını içkiye harcadığı ve evinin bakımını üstlenmediği gerekçesiyle eşinin maaşına mahkeme kararıyla tedbir koydurduğu, Cihangir T'nin kanlı pantolonu ve iç çamaşırlarının laboratuvar incelemesi için Ankara'ya gönderildiği kaydedildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu işçisi Cihangir, karakola kayıp başvurusu yaptığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü, ardından da cesedini parçalayarak kömürlükte çuvala koyup sakladığı iddiasıyla 11 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

İncelemede cesedin, baş, kol ve bacaklarının bir bölümünün kayıp olduğu belirlenmişti. Kömürlükte motorlu testere, el testeresi ve balta bulunmuştu.

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