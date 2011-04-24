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Yaşam

Ceset çiçeğine turist akını

Binlerce kişi İsviçre'nin kuzeyindeki Basel kentinde bulunan pis kokulu dev çiçeği görmek için sıraya girdi.

24 Nisan 2011 03:00

T24 - Binlerce kişi İsviçre'nin kuzeyindeki Basel kentinde bulunan pis kokulu dev çiçeği görmek için sıraya girdi.

Çürümüş et kokusu yaydığı için "ceset çiçeği" diye anılan amorphophallus titanum, İsviçre'de 75 yıldır ilk kez açtı. Basel Botanik Parkı yetkilileri, 2 metre yüksekliğindeki bitkiyi 10 bin kişinin gelip görmesini beklediklerini söylüyorlar.

"Ceset çiçeği"nin bugün geç saatlerde ya da yarın solacağı tahmin ediliyor. AP Ajansı, yapay yöntemlerle üretilen çiçeğin dünya çapında şimdiye dek 134 kez açmış olduğunu bildirdi.




Çiçek Mart ayında topraktan başını gösterdi ve son birkaç gündür, altışar santimetre büyüdü. Bu sonuncu çiçeğin "ana"sı olan bitki ise, 1992 yılında Frankfurt Palmiye Bahçesi'nde çiçek açmıştı.

Aslında Endonezya'nın Sumatra adasındaki tropik yağmur ormanlarında yetişen "ceset çiçeği", rutubetli iklimlerde büyüyor ve yabani doğa koşullarında bile, nadiren çiçek açıyor.



Yanmış şekerle çürüyen et kokusunun karışımına benzetilen kokusuyla, amorphophallus titanum, tozlaşma için böcekleri çekiyor.

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