"Ceset buharlaştı mı: Polis ve MİT şu anda ciddi ciddi bu ihtimalin üzerinde duruyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de kaybolmasından bu yana ilk kez telefonda görüştü. Dün gerçekleşen görüşmede Suudi Kralın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suudi ekip ve Türkiye'nin birlikte çalışmasını öngören ortak çalışma grubu için teşekkür ettiği bildirildi. Devletler nezdinde gerçekleşen bu gelişmelerin yanı sıra Kaşıkçı'dan hala haber yok.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman,Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı'nın "Öldürdüler ve sonra da cesedini asitle erittiler!" iddiasını yorumladı. Yazar, "Olayı araştıran polis ve MİT şu anda ciddi ciddi bu ihtimalin üzerinde duruyormuş. Yani asitle Kaşıkçı’nın cesedinin eritilip eritilmediği araştırılıyormuş" dedi.

"Nasıl 'Sorumluluğumuz yok!' diyebiliyorlar?"

Yılman, Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamaları değerlendirerek, Suudilerin hal ve tavırlarının anormal olduğunu kaydetti. "Nedir adamlardaki bu özgüven anlamak mümkün değil" diyen Yılman, "Bu kadar kanıt, bilgi, belgeye rağmen nasıl hala, 'Bu işte bir sorumluluğumuz yok!' diyebiliyorlar?" sorusunu yöneltti.

"Ceset asitle eritildi mi?"

Köşesinde, Turan Kışlakçı’nın, Kaşıkçı'nın cesedinin asitle eritildiği iddiasını hatırlatan Sevilay Yılman, polis ve MİT'in şu anda bu ihtimal üzerinde durduğunu, yani asitle Kaşıkçı’nın cesedinin eritilip eritilmediğini araştırdığını yazdı.

Sevilay Yılman'ın "Kaşıkçı’nın cesedi gerçekten buharlaşmış olabilir mi?" başlığıyla (15 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz