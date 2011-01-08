-CESET ARARKEN VİTRİN MANKENİ BULDULAR KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 08.01.2011 - Kahramanmaraş'ta zeytinlik içerisinde iki çocuk cesedi görüldüğü ihbarı üzerine 8 ayrı ekiple harekete el geçen polis, bölgede yaptığı aramada ceset yerine vitrin mankeni buldu. Edinilen bilgiye göre, 155 Polis İmdat'ı arayan iki kişi, Abdulhamithan Cami alt kısmında bulunan zeytinlik alanda yan yana iki çocuk cesedi olduğu yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine sivil ve resmi 8 ekip, el feneri ile 5 dönümlük zeytinlik alanda arama yaptı. Yaklaşık bir saat süren aramada zeytin ağacının yanında cansız manken bulundu. Polisin taşıdığı manken gülümsemelere neden olurken, Emniyet yetkilileri, sadece iki ayağı bulunan vitrin mankeninin akşam karanlığında ceset sanılmış olabileceği, ihbarın asılsız olduğu yönünde bilgi verdi.