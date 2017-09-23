Cesedinin yakınında kayıp olan kişinin kimliği bulundu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde, belediyenin kum deposunda kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Ekipler bölgede araştırma yaparken, cesedin 200 metre ilerisinde 28 Ağustos\'ta kaybolan 65 yaşındaki Parkinson ve Alzheimer hastası Bahattin Özer\'e ait kimlik bulundu. Çürüdüğü için tanınmayacak halde olan cesedin kimliğinin belirlenmesi için otopsi yapılacak.

Bu sabah saatlerinde 4\'üncü Sanayi Sitesi yakınlarında bulunan Bornova Belediyesi\'ne ait beton ve kum deposunun bahçesinde erkek cesedi gören çalışanlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemede, cesedin üzerinden herhangi bir kimlik belgesi bulunamadı. Ancak bölgede yapılan aramada cesedin 200 metre ilerisinde 28 Ağustos\'ta ailesi tarafından polise kayıp başvurusu yapılan ve o tarihten bu yana kendisinden haber alınamayan Parkinson ve Alzheimer hastası Bahattin Özer\'e ait kimlik belgesi bulundu. Ayrıca kimliğin yanında takma diş, gözlük, kemik parçaları ve bir çift ayakkabı da bulundu. Malzemeler ile erkek cesedi olay yeri inceleme ekipleri tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

YAKINLARI DNA TESTİ İÇİN BAŞVURDU

Öte yandan 28 Ağustos\'ta kaybolan Bahattin Özer\'in yakınlarının kayıp başvurusu yaptıktan sonra polis bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede Özer\'in evden çıktıktan sonra bölgedeki çimento ve kum deposu yönüne gittiği belirlendi. Ancak yapılan arama çalışmalarından herhangi bir sonuç alınamadı. Erkek cesedinin 200 metre ilerisinde kimliği bulunan Bahattin Özer\'in yakınlarının, ceset çürüdüğü için tanınmayacak halde olduğundan, DNA testi için başvuruda bulunacakları belirtildi. Özer\'in takma diş kullandığını söyleyen yakınları, bulunan cesetle Bahattin Özer\'in kaybolduğu bölgenin yakın olması nedeniyle DNA testini isteyeceklerini söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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