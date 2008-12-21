Cesedi sandıktan çıktı

İstanbul'da bir aydır aranan 11 yaşındaki Alpay'ın cesedi evinde bulundu. Kardeşini öldüren S.D.'nin, cesedi sandığa sakladığı kokmasın diye de naftalin döktüğü ortaya çıktı.



Fatih'te bir ay önce ortadan kaybolan 11 yaşındaki Alpay D.'nin katil zanlısı ablası çıktı. 17 yaşındaki abla S.D.'nin kardeşini bıçaklayarak öldürdükten sonra çeyiz sandığına sakladığı anlaşıldı.



Yaklaşık bir ay önce ilköğretim öğrencisi Alpay D., ortadan kaybolmuş, ailesi çocuklarının bir çete tarafından kaçırılmış olabileceği iddia ederek kayıp ilanları hazırlamıştı. Alpay'ın 17 yaşındaki ablası S.D., ise kardeşinin kendisine "Beni kurtarın. Annem nasıl?" diye mesajlar attığını anlatmıştı.



İstanbul polisi olayla ilgili araştırmalarını sürdürürken, lise ikinci sınıfta okulu bırakan S.D.'nin verdiği bilgileri değerlendirerek, mesajların nereden atıldığını bulmak için inceleme başlatmıştı.



Çelişkili ifade ele verdi



Ancak şüphelerin aile üzerinde yoğunlaşması üzerine polis dün Alpay'ın anne, baba ve kardeşleriyle, bazı yakınlarını gözaltına aldı.



Çelişkili ifadeler veren 17 yaşındaki S.D.'nin kardeşini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi. Kızın verdiği bilgiler üzerine Alpay'ın evine giden polis ekipleri korkunç gerçekle karşılaştı. Alpay'ın cesedi bir çeyiz sandığına gizlenmiş olarak buldu. Olayla ilgili zanlı S.D.'nin sorgusunun sürdüğü, bilgisayarının ise incelemeye alındığı belirtildi.

