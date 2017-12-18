Cesedi parka atılan Suriyeli bebeği daha önce de dövüp serbest kalmış (2)

SURİYELİ ÇİFT TUTUKLANDI

Suriyeli 5 aylık Teymhim\'in ölümüyle ilgili gözaltına alınıp emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen annesi İhlas El Baho ile bebeği duvara vurup işkence yaparak ölümüne neden olan Ziyad El Abdullah ve bu çifte yardım eden Cerrah El Abdullah adliyede de ifade verdi. Savcılıktaki ifade işlemleri de tamamlanıp mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ziyad El Abdullah ile İhlas El Baho çıkarıldıkları mahkemece \'Kasten öldürme, ağır işkence ve yalan beyanda bulunma\' suçlarından tutuklanırken, çifte yardım ettiği öne sürülen Cerrah El Abdullah ise serbest bırakıldı.