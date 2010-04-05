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Yaşam

Cesedi köpek buldu

Elazığ'da, bir köpeğin ağzında insan ayağı bulunması üzerine yapılan araştırmada parçalanmış bir erkek cesedine rastlandı.

05 Nisan 2010 03:00

T24- Elazığ'ın Baskil ilçesinde bir köpeğin ağzında insan ayağı görülmesi üzerine yapılan araştırmada parçalanmış bir erkek cesedi bulundu.


Alınan bilgiye göre Şahaplı köyünde besicilik yapan Hasan Kuş, kendisine ait köpeğin eve geldiği sırada ağzında insan ayağı olduğunu gördü.


Köy muhtarı ile köpeğini takip eden Kuş, köye yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Gomi İbke mevkisinde parçalanmış ceset buldu.


Ceseti bulduktan sonra jandarma ve Cumhuriyet savcılısına haber verdiklerini belirten Kuş, “Benim iki tane, sürü köpeğim var. Köpeklerim birkaç günden beri bir kaybolup bir geliyorlardı. Bugün ise köpeklerimden biri ağzında insan bacağıyla eve geldi. Bunu gördükten sonra köy muhtarımızla birlikte jandarmaya haber verdik” dedi.


Jandarma ve Cumhuriyet savcısı, ilk inceleme sonucunda cesedin 55-60 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu bildirdi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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