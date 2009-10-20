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Yaşam

Cesedi 'Cadılar Bayramı' kuklası sandılar

20 Ekim 2009 01:07

ABD'nin Los Angeles kentinde, 75 yaşında bir adamın cesedi, komşular tarafından Cadılar Bayramı (Hallaoween) kuklası sanıldığı için günlerce balkonda kaldı.

Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, Mustafa Mahmud Zayed'in cesedi, gözünden tek bir mermiyle vurulmuş halde 3. kattaki apartman dairesinin balkonunda bir sandalyenin üstüne devrilmiş halde bulundu.

Cesedi yaklaşık bir hafta boyunca gören komşular, bunun bir Cadılar Bayramı kuklası olduğunu sanarak, polisi aramayı akıllarından geçirmedi.

Austin Raishbrook adlı bir kameraman, yetkilileri arayarak, cesetten haberdar etti. Raishbrook, "Cesedi herkes görüyordu ve kimse bir şey yapmadı. Çok tuhaf. Ama ceset de doğruyu söylemek gerekirse gerçek gibi durmuyordu" dedi.

Los Angeles bölge şerifi, ölümün intihar olduğunun sanıldığını belirtti.

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