Cesedi bulunan paraşütçü, 'ters rüzgar' kurbanı olmuş

Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, arkadaşlarıyla yamaç paraşütü için geldiği Çal Dağı\'ndan atlayış yapmasının ardından ortadan kaybolan ve 1 gün sonra kayalıkta cesedi bulunan Tuncel Öğüt\'ün (62), \'ters rüzgar\' kurbanı olduğu belirlendi. Öğüt\'ün, ters rüzgar sonucu savrulan paraşütünün ipinin ağaca takıldığı, başını kayalıklara çarpıp, öldüğü belirlendi.

Çal Dağı\'na, yamaç paraşütü için cumartesi günü saat 15.30 sıralarında, 2 arkadaşıyla gelen elektrik mühendisi Tuncel Öğüt, atlayış yaptı. Öğüt, iddiya göre, \"Uzun uçuş yapacağım\" diyerek, Salihli\'ye yönelip, beraberindeki arkadaşlarından ayrıldı. Arkadaşlarının ters yönüne doğru uçan Öğüt, bir süre sonra gözden kayboldu. Uçuşu tamamladıktan sonra saat 23.00 sıralarında evlerine dönen 2 arkadaşı, meraklanıp, Öğüt\'ün evini aradıklarında henüz dönmediğini öğrendi. Şüphelenen arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi. Öğüt\'ün cep telefonu sinyalinden Saruhanlı ilçesinin kırsal Çınaroba Mahallesi\'ne 1 kilometre uzaklıktaki kayalıkta olduğu belirlendi. Bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleriyle yaptığı aramada Öğüt\'ü bulamadı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ

Arama çalışmalarına, dün sabah saatlerinde, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Manisa ekibi ile Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) ekipleri de destek verdi. Saat 14.30 sıralarında ise Tuncel Öğüt\'ün cansız bedenine ulaşıldı. Atlayış yaptığı yere 20 kilometre uzaklıkta cesedi bulunan Öğüt\'ün ters rüzgar nedeniyle paraşütünün manevra gücünü kaybedip, ağaca takıldığı belirlendi. Ağaca takılan paraşütünün ipinin gerilerek, yay vazifesi görmesi sonucu Öğüt\'ün fırlayıp, başını kayalıklara çarparak, öldüğü ortaya çıktı. Cenazesi jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırılan Öğüt\'ün, yapılan otopsisinde, beyin kanamasından yaşamını yitirdiği belirlendi.

Deniz tutkunu da olan Tuncel Öğüt\'ün cenazesi, bugün öğle vakti memleketi İzmir\'in Tire ilçesinde toprağa verilecek.

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