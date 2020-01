Cesedi bavulda bulunan Eylül'ün katil zanlısı hakim karşısında

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’nın Çınarcık ilçesinde 6 yaşındaki Eylül Umutlu’yu kaçırıp, tecavüz ettikten sonra öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Murat Şahin Akyüz\'ün (25), ‘ağırlaştırılmış ömür boyu hapis’ istemiyle yargılanmasına Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Eylül’ün acılı babası Nurettin Umutlu, sanığın idam cezasına çarptırılmasını istedi.

Yalova’nın Çınarcık ilçesi Koru beldesinde 31 Mayıs 2017 tarihinde Aysel- Nurettin Umutlu çiftinin kızı Eylül, parkta oyun oynarken kayboldu. Baba Umutlu\'nun ihbarı üzerine jandarma arama çalışması başlattı. AFAD ve be belde sakinlerinin de katıldığı çalışmalardan sonuç alınamadı. Bir gün sonra ekipler, Umutlu ailesinin evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, deprem sonrası terk edilmiş bir inşaatta, bavul içinde Eylül’ün cesedini buldu. Olayla ilgili Eylül\'ü arama çalışmalarına katılan Murat Şahin Akyüz, gözaltına alınıp, tutuklandı.

Eylül Umutlu\'yu kaçırıp, tecavüz ettiği belirlenen Murat Şahin Akyüz hakkında Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen Murat Şahin Akyüz\'ün yargılanmasına başlandı. Davanın bugünkü ilk duruşmasına Eylül’ün annesi Aysel Umutlu, babası Nurettin Umutlu ile yakınları katıldı. Katil zanlısı Murat Şahin Akyüz ise duruşmaya SEGBİS sistemi ile kaldığı Kandıra Cezaevi’nden katıldı.

EYLÜL\'E UYUŞTURUCU VERDİĞİ İDDİASI

Savcılığa verdiği ilk ifadelerinin geçerli olduğunu söyleyen Murat Şahin Akyüz, buradaki savunmasında her gün uyuşturucu kullandığını, olay günü de uyuşturucunun etkisi ile çocuk oyun parkından Eylül’ü seçtiğini söyledi. Akyüz, “Hemen hemen her gün Bonzai kullanıyordum. O gün de ecxtasy türü hap ve bonzai kullandım. Oyun parkında birçok çocuk vardı. Eylül’ü seçtim. Onun etkisiyle Eylül’ü dışarıda dolaşacağız diyerek kandırdım” dedi.

Bunun üzerine mahkeme başkanının ‘Kanında uyuşturucu madde çıkmadığı saptanmış. Buna ne diyorsun?’ yönündeki soruya ise, “Hemen hemen her gün bonzai kullanıyordum. Çıkmaması imkânsız” diyerek yanıt verdi. Çocuğu bavula koyarak kaçırdığını söyleyen katil zanlısı Akyüz, “Bavulu açtığımda nabzı atıyordu. Ondan sonra başka bir şey hatırlamıyorum” diye konuştu.

İstanbul Barosu’na bağlı olan ailenin avukatı Erdem Keleş duruşmada bir konuşma yaparak öldürülen çocukta yapılan otopsi sonucu kanında birçok yabancı maddenin çıktığını, zanlının çocuğa uyuşturucu ve kas gevşetici ilaçlar verdiğini savundu. Avukat Keleş, zanlının evden bavul ile çıktığını dolayısıyla işlenen tecavüz ve cinayetin tasarlanarak yapıldığını savundu. Mahkeme, bazı adli tıp raporlarının toplanması için duruşmayı ileri bir tarihe ertelendi.

AİLESİ İDAM CEZASI İSTİYOR

Adliye önünde basın açıklaması yapan Eylül’ün babası ise idam cezasının geri gelmesini istediklerini söyledi. Nurettin Umutlu, “Artık idamı istiyoruz açıkçası. Bu tür caniler yaşamasın. Devletin ekmeğini yemesinler, suyunu içmesinler. İdam yoksa da hiçbir aftan yararlanmaması için, bir başkasının canını yakmaması için ömür boyu müebbet istiyoruz. Biz adalete güveniyoruz. Bizim canımız yandı başkalarının canı yanmasın” diyerek gözyaşı döktü.

Ailenin Avukatı Erdem Keleş ise, “Hepimiz Adli Tıp raporunu bekliyoruz. Normalde bu celse bitecekti. Fakat Adli Tıp raporundan dolayı bu aşamada beklemek durumundayız. Mahkeme, az çok kararını bize göre pozitif yönde belirtti. Bizim bu aşamadan sonra beklediğimiz şey sanığı en ağır şekilde cezalandırıp, herhangi bir indirimden yararlandırılmamasıdır. Bize göre sanık eylemi yalnız başına işlemedi. Birden fazla yardımcısı var. Bunlarla ilgili de yasal prosedürleri başlatmak istiyoruz. Bizim beklentimiz bundan sonra sanığın eylemi tasarlayarak yaptığının ve daha önce de planladığının bizim tarafımızdan ortaya konulmasıyla en iyi şekilde, en yüksek dereceden ceza almasıdır. Bu aşamadan sonra takdir mahkemenin” dedi.



FOTOĞRAFLI