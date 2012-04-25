Cesedi 8 yıl sonra varilden çıktı

Tekirdağ'da 8 yıl önce kaybolan Hüseyin Ozan'ın cesedi bir varilin içinden çıktı. Yapılan operasyonda yakalanan H.C. isimli şahıs patronu olan Ozan'ı biriken maaşını ödemediği için öldürdüğünü itiraf etti.

Tekirdağ’da etrafı bakır saçla kaplanan ve ağır kokular gelen varili açan jandarma ekipleri, uzun süre önce öldüğü belirlenen ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin cesedini buldu. Olayla ilgili asansör tamircisi 40 yaşındaki Hasan Cüneyöz gözaltına alındı.

Aydoğan Ermiş'e (71) ait evde bir süre kiracı olarak oturan H. C., daha sonra Çanakkale'nin Biga ilçesine taşındı.

Kiracısının boşalttığı evi kontrol eden ev sahibi Ermiş, H. C.'nin evde bıraktığı üzeri sacla kapalı varili bahçe sulamasında kullanmak üzere Barbaros beldesindeki yazlığına götürdü.

Ermiş, kapağını açamadığı varili hurdacıya sattı. Hurdacı ise içerisinde kötü kokular geldiğini fark ettiği varili geri Ermiş'e iade etti. Varilden gelen kokudan şüphelenen Ermiş ise durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde varilde bir erkek cesedi bulundu. Yapılan araştırmada cesedin Hüseyin Özan'a ait olduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerice düzenlenen operasyonda kiralık otomobille Lapseki’ye giden feribotta yakalanan zanlı H.C., cinayeti kabul etti.

Asansör tamircisi zanlı, biriken maaşını ödemeyen patronu Hüseyin Ozan’ı döverek öldürdüğünü ve cesedi de kokmasın diye varile koyarak etrafını gazete, köpük ve bakır sacla kapladığını anlattı.

Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.