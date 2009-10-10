Cesede selden 1 hafta sonra ulaşıldı

Tekirdağ'da, sağanak nedeniyle Mahramlı Deresi'nin taşması sonucu 7 gün önce sel sularına kapılan kişinin cesedine ulaşıldı.



8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, sivil savunma ve jandarma ekipleri ile Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü bünyesindeki dalgıçlar tarafından sürdürülen arama çalışması sonucunda, sele kapılan 29 yaşındaki Mehmet Çetin'in cesedi, dere yatağında bulundu.



Çetin'in cenazesinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği bildirildi.



Tekirdağ'da, 4 Ekimde, otomobiliyle Generli köyündeki bir çiftlikte çalışan babasını almak için yola çıkan Metin Çetin, sağanak nedeniyle Mahramlı Deresi'nin taşması sonucu sel sularına kapılarak kaybolmuştu.