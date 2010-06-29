Cesaretin böylesi!

T24- Şişli Polis Merkezi'ne yaklaşık 150 metre mesafedeki tekel bayini soymaya çalışan iki şüpheliden Bayram Bektaş (24), ihbar üzerine suçüstü yakalandı.



Dışarıda gözcülük yapan arkadaşı ise kaçmayı başardı. Bayram Bektaş ve arkadaşı, saat 04.30 sıralarında kiraladıkları 34 HC 3082 otomobille Merkez Mahallesi Silahşör Caddesi'ndeki tekel bayine geldi. iddiaya göre, Şişli Polis Merkezi'nin bulunduğu caddenin parelelinde bulunan bayinin kilidini demir kesme makasıyla kesen Bayram Bektaş, içerideki sigara ve içkileri bir torbaya doldururken, arkadaşı gözcülük yapmak için dışarıda kaldı.







VATANDAŞ İHBAR ETTİ

Bu sırada bir kişi polisi arayarak, polis merkezinin yakınındaki tekel bayinin soyulduğu ihbarını yaptı. İhbardan yaklaşık 5 dakika sonra adrese giden polis ekipleri, Bayram Bektaş'ı içeride yakaladı. Son anda farkedilen diğer hırsız ise kaçmayı başardı. Bayram Bektaş'ın elindeki torbada 200 paket sigara, laptop ve plazma monitör bulundu. Polis merkezine götürülen Bektaş, basın mensuplarının, "Polis merkezinin yanındaki tekel bayini soymaya nasıl cesaret ettiniz" sorusunu yanıtsız bıraktı.Polis, kaçan ikinci kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.



