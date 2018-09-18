''Cesareti cahilliğinden kaynaklanıyor''

Real Madrid takımının kaptanı İspanyol oyuncu Sergio Ramos, Fransa ile geçtiğimiz Dünya Kupası'nı kazanan Antoine Griezmann'ın ''Messi ve Ronaldo'yla aynı seviyedeyim, Altın Top adayı olmalıyım'' sözlerine sert bir dille yanıt verdi.

İspanyol savunmacı, Griezmann'ın demeçlerinin ardından, Totti, Buffon, Casillas, Raul, Iniesta ve Xavi gibi efsanelerin Altın Top kazanamadığının aklına geldiğini belirtti ve şunları söyledi:

''Cahillik insanların çok cesur bir şekilde konuşmasını sağlayabilir. Griezmann gibi çocukları duyduğum zaman, Totti, Buffon, Casillas, Raul, Iniesta ve Xavi gibi onlarca kupa kazanan efsanelerin Altın Top sahibi olmadığını hatırlıyorum''

Ramos, Diego Simeone, Diego Godin ve Koke'nin takımdaşlarına bu konuda tavsiyeler vermesi gerektiğini öne sürerek sözlerini şöyle tamamladı:

''Griezmann'ın iyi bir oyuncu olduğunu hep söyledim. Ancak bu konularda Simeone, Godin ve Koke'den tavsiyeler alması gerek''