Cervantes'in ölümünün 400. yılında Ankara'da 'Don Kişot'un İzleri' sergisi

Modern Avrupa’nın ilk romanı kabul edilen Don Kişot'un yazarı Miguel De Cervantes ölümünün 400. yılında başta İspanya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de anılırken Picasso’dan Dali’ye, Devrim Erbil’den Adnan Turani’ye çok sayıda değerli sanatçının eserinin sergileneceği 'Don Kişot’un İzleri' (The Traces of Don Quixote) sergisi 1 Şubat günü başkentte Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde (ÇSM) açılıyor.

Kültür Servisi'nden Türey Köse'nin haberine göre, Miguel De Cervantes ölümünün 400. yılında elli ayrı dilde ve ülkede iki binden fazla etkinlikle anılıyor. Don Kişot sergileri de bu etkinlikler arasında yer alıyor. 1 Şubat - 6 Mart 2016 tarihleri arasında ÇSM’de görülebilecek “Don Kişot’un İzleri” sergisinde Almanya'nın Goslar Modern Sanatlar Müzesi’nin Don Kişot Evi’nde yer alan dünyaca ünlü koleksiyonundan gelen çalışmalar yer alacak. İbrahim Karaoğlu ve Bettina Ruhrberg küratörlüğündeki sergide, Picasso’dan Dali'ye dünya sanatçılarının yanı sıra Selçuk Demirel, Utku Varlık, Onay Akbaş, Devrim Erbil, Habip Aydoğdu, Yalçın Gökçebağ, Adnan Turani, Metin Yurdanur, Özdemir Altan, Fevzi Karakoç, Zafer Gençaydın’ın da aralarında bulunduğu 50’ye yakın Türkiyeli sanatçının da “Don Kişot” temalı resim ve heykelleri yer alacak. Sergi kapsamında ÇSM önüne yerleştirilen Aykut Öz’ün “Don Kişot” heykeli de burada kalıcı olacak. ÇSM’de ilk kez sergilenecek yapıtlar yıl içinde İstanbul, İzmir ve Antalya'daki galerileri de dolaşacak.

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