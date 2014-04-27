Cervantes'in mezarı aranıyor

İspanyol edebiyatının en tanınmış isimlerinden biri olan Miguel Cervantes'in mezarının ölümünden 398 yıl sonra bulunması için proje başlattı. Tarihçi Fernando de Prado, araştırmacı Luis Avial ve antropolog Francisco Etxeberria liderliğindeki bir ekip tarafından yürütülen proje, 2016'de ölümünün 400. yıldönümüne kadar Don Kişot'un ünlü yazarının mezarının bulunmasını amaçlıyor.



Cervantes'in, Molins Markizi Mariano Roca de Togores'in İspanya Kraliyet Akademisi arşivinde saklanan 1870 tarihli mektubunda belirttiği üzere Madrid'deki Convento de las Trinitarias kilisesine gömüldüğü sanılıyor.



Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, 28 Nisan'da başlayacak arama çalışmaları öncesinde düzenlenen basın toplantısında ünlü yazarın kalıntılarının bulunması için jeoradar sisteminin kullanılacağı belirtildi. Kızıl ötesi görüntüleme tekniğiyle 3-4 haftalık bir sürede kalıntıların bulunduğu alanın belirlenmesi, daha sonra da kazı işlemlerinin başlatılması planlanıyor.



Araştırmacı Luis Avial, çok titiz bir çalışma yürüteceklerini, her 30 santimetre de bir tarama yapılacağını söyledi. Tarihçi Francisco de Prado da "Yaklaşık 70 yaşlarında bir erkek bedeninin kalıntılarını arayacağız. İnebahtı Savaşı'nda göğsünden aldığı yara ve sol elini kaybetmesi, kalıntıların Cervantes'e ait olup olmadığını doğrulamamızda yardımcı olacak" dedi.



Prado, "Cervantes'in eşi dışında hiçbir aile üyesi tanınmıyor. Bu nedenle DNA karşılaştırması yapma olanağına sahip değiliz. Cervantes, aynı yıl (1616) ölen William Shakespeare gibi Avrupa kültürünün en büyük temel taşlarından biri. Elimizde Cervantes'in yüzünü gösteren sadece tek bir resim var. Belki bulunan kalıntılardan, yüzü hakkında çok daha net bilgi alabiliriz. Ayrıca yaşamı ve ölümü hakkında da bilgilere ulaşılabiliriz" ifadelerini kullandı.



Dünya çapında üne sahip antropolog Francisco Etxeberria da öldüğünde Cervantes'in ağzında sadece 6 diş kaldığını, eğri bir burnu ve hafif kambur bir vücudu olduğunu söyleyerek, mezarın bulunması halinde kalıntının Cervantes'e ait olduğunu tespit için ellerinde çok fazla ipucu bulunduğunu dile getirdi.



Yaklaşık 100 bin avroya mal olacak projenin, Madrid Belediyesi'nin desteğiyle 2014 yılı içinde tamamlanması öngörülüyor. Kalıntıların bulunması ve gerekli analizlerin yapılmasının ardından Cervantes, yeniden kiliseye gömülecek.