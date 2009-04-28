Cerrah'tan 'Kızına sahip çıksaydın' özrü istendi

Münevver Karabulut cinayeti konusunda ‘Kızlarına sahip çıksalarmış’ diyen İstanbul Emniyet Müdürü Cerrah’a tepki geldi.



Bu sözler için Avukat Hülya Gülbahar ‘Dehşet verici’, Avukat Canan Arın ‘Cerrah özür dilemeli’ dedi



İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah’ın, Etiler’de başı kesilmiş şekilde bir çöp konteynerinde cesedi bulunan Münevver Karabulut’un ailesini suçlayan açıklamalarına, kadın hakları savunucularından sert tepki geldi. Kadın hakları savunucuları, Cerrah’ın “Kızlarını takip etselermiş” şeklindeki sözlerinin, “dehşet verici” olduğunu savundu.



‘Hizmet kusuru’



Etiler’de 3 Mart’ta öldürüldükten sonra kafası testereyle kesilerek çöp konteynerine atılan 17 yaşındaki Münevver Karabulut’un katil zanlısı Cem Garipoğlu, halen aranıyor.

Karabulut’un arkadaşları, katil zanlısının yakalanması için eylemlerine devam ederken, İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah’ın Hürriyet gazetesinden Ayşe Arman’a yaptığı açıklamasında aileyi suçlar gibi “E, takip etselermiş kızlarını” şeklindeki sözleri, bir türlü bulunamayan katil zanlısıyla ilgili başlayan tartışmalara yeni bir boyut ekledi.



Kadın hakları savunucularından Avukat Hülya Gülbahar, Cerrah’ın açıklamasının “dehşet verici” olduğunu belirterek, şunları söyledi:



“Kadınların, hangi saatte nerede olursa olsun güvenliğini sağlamak ve özgürlüklerini güvence altına almakla görevli bir makamın, kendi görevlerini yerine getirmemesi, zaten yeterince vahimken, bir de kadınların özgürlüklerini kısıtlayacak, kadınlar üzerinde ailenin, toplumun baskı kurmasına neden olacak, her türlü saldırganı kadınlara karşı şiddet uygulamak üzere cesaretlendirecek açıklamalar yapması kabul edilemez.

Kadınların can güvenliği içinde özgürce yaşamalarını sağlamak, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün işi. Bu işi başkalarına havale etmeye kalkmak ‘açık bir görevden alma nedeni’ olmalıdır. Bu sözler, açık bir hizmet kusurudur. Ürkütücü bir zihniyetin de göstergesi...”



Avukat Canan Arın da “Cerrah’ın böyle bir cevap vermeye hakkı yok, onun ancak söyleyeceği şey ‘Çok üzgünüz, bugüne dek yakalayamadığımız için çok özür dileriz, yakalamak için elimizden geleni yapıyoruz.’ Ve katili yakalamaları gerekiyor” diye konuştu. Arın sözlerini şöyle sürdürdü:



‘Bu bir dava konusu’



“Bence bu açıklama taraflıdır, acılı bir aileye böyle bir yanıt vermeye hakkı yoktur, bu bir dava konusudur. İstanbul’da yaşayan tüm kadınları töhmet altında tutuyor ve öldürülmeyi hak ediyorlar, demek istiyor. Cerrah, hem aileden hem de İstanbul’daki diğer insanlardan özür dilemeli.”



İstanbul Kadın Kolları Birliği de Cerrah’ın açıklamalarını protesto için bugün bir bildiri yayımlayacağını açıkladı.

