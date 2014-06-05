Cerrahpaşa Tıp mezuniyetinde kep yerine baret fırlatıldı

Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi 2014 mezuniyet töreninde mezun olan örencilerin klasik kep fırlatma gösterisi yerine Soma'da hayatını kaybeden 301 işçiyi unutmamak adına kep fırlatması dikkat çekti.

13 Mayıs'ta Soma'daki maden ocağında meydana gelen katliam sonrası üç günlük milli yas ilan edilmiş, ancak içeride kalan maden işçilerinden 301'inin cansız bedenine ulaşıldıktan sonra bölgeyi yetkililer terketmişti. Facianın hemen ardından Çanakkale'de meydana gelen büyük depremin ardından Soma gündemdeki yerini kaybetti. Ancak Cerrahpaşa'lı öğrenciler faciayı unutmama ve unutturmama adına yaşadıkları başarıyı Soma'ya adadı.