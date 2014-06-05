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Yaşam

Cerrahpaşa Tıp mezuniyetinde kep yerine baret fırlatıldı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014 mezunları Soma'yı unutmayarak başarılarını Soma'lı madencilere adadı

05 Haziran 2014 09:41

Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi 2014 mezuniyet töreninde mezun olan örencilerin klasik kep fırlatma gösterisi yerine Soma'da hayatını kaybeden 301 işçiyi unutmamak adına kep fırlatması dikkat çekti.

13 Mayıs'ta Soma'daki maden ocağında meydana gelen katliam sonrası üç günlük milli yas ilan edilmiş, ancak içeride kalan maden işçilerinden 301'inin cansız bedenine ulaşıldıktan sonra bölgeyi yetkililer terketmişti. Facianın hemen ardından Çanakkale'de meydana gelen büyük depremin ardından Soma gündemdeki yerini kaybetti. Ancak Cerrahpaşa'lı öğrenciler faciayı unutmama ve unutturmama adına yaşadıkları başarıyı Soma'ya adadı.

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