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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yangın

Bazı hastalar ambulanslarla başka birimlere sevk edildi, itfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor

23 Kasım 2020 07:15

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Fatih ilçesinde bulunan 4 katlı hastane binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve hastanede görevli personel, hastaları tedbir amaçlı binadan çıkardı. Bazı hastalar ambulanslarla başka birimlere sevk edildi.

Daha sonra itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ekipler, binadaki dumanın tahliyesi için çalışma yaptı.

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