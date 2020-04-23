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Koronavirüs

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, hastanenin günlük Koronavirüs verilerini paylaştı

Yoğun bakım hariç Covid-19 servislerinde yatan hasta sayısının 113 olduğu belirtildi

23 Nisan 2020 20:32

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastaneler Genel Direktörlüğü, hastanenin günlük koronavirüs (Covid-19) verilerini paylaştı.

22 Nisan 2020 tarihine ait paylaşılan verilerde toplam poliklinik hasta sayısının 1113 olduğu belirtildi.

Pandemi İlk Değerlendirme Polikliniği hasta sayısının 149 olduğu ifade edilirken yoğun bakım hariç Covid-19 servislerinde yatan hasta sayısının 113 olduğu belirtildi.

Covid-19 erişkin yoğun bakım hasta sayısının 17 olduğu aktarılırken Covid-19 çocuk yoğun bakım hasta sayısının ise 1 olduğu duyuruldu.

Instagram hesabında yapılan paylaşımda “Kurallara uyalım evde kalalım. Hayat eve sığar” denildi.

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