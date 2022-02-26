Cerrahpaşa’da sağlık çalışanı darbedildi

Cerrahpaşa Dermatoloji Polikliniği'nde bir sağlık çalışanı, hasta yakınları tarafından saldırıya uğrayarak darbedildi. Şikâyet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan Selim Duman'ı gözaltına aldı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde meydana geldi. Çiğdem Duman keloid temizletme işlemi için eşi Selim Duman ile birlikte hastaneye geldi. Çiğdem Duman'a bu işlem için doktor D.D.A müdahalede bulundu. Doktorun müdahalesi sırasında eşinin canının yandığını iddia eden Selim Duman, D.D.A isimli doktora saldırdı. Çevredekilerin ve diğer sağlık çalışanlarının araya girmesiyle Selim Duman sakinleştirildi. Saldırı sırasında doktor D.D.A. vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan Selim Duman'ı yakalayarak gözaltına aldı. Duman, 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yönetimince yapılan açıklamada, 'Bu çirkin saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz” denildi. Paylaşımda, "Hastalarına şifa dağıtmaktan başka bir amaçları bulunmayan doktorlarımıza tedavi ettikleri hastaları ve yakınları tarafından yapılan bu çirkin saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz. Son dönemde sıkça yaşanan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının tahammül sınırlarını aştığını belirtmek isteriz. Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddetin önlenmesine yönelik yasal düzenlemelerin acilen yapılmasını bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Tabip-Sen: Olayın takipçisiyiz

Yaşanan olayla ilgili meslek örgütlerinden açıklamalar yapıldı. Tabip-Sen'den yapılan açıklamada, “Meslektaşımız şu an acil serviste tedavi görmektedir. Haber alır almaz kendisine ulaştık ve her türlü hukuki desteği sağlayacağımızı, meslektaşımızın yanında olduğumuzu ilettik. Olayın takipçisiyiz. Bilgilerinize sunarız” denildi.

İstanbul Tabip Odası’ndan Sağlık Bakanlığı’na çağrı

İstanbul Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada da, “Bugün Cerrahpaşa dermatoloji polikliniğinde meslektaşımız, tedavi esnasında, hastası ve yakını tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğramıştır. Sağlık Bakanlığından Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasasının bir an önce değiştirilmesini ve yürürlüğe girmesinin sağlamasını bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.