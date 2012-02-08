Cerraha, avukata 'ret' Hakan Şükür'e 'evet'!

T24

'Hakan Şükür hariç hiç kimse kendi mesleğini yapamıyor'



Kurt yaptığı yazılı açıklamada, Çiçek’in, serbest avukatlık mesleğin icra etme talebini içeren dilekçesine yazılı olarak yanıt verdiğini belirtti.Çiçek’in, Avukatlık Kanunun 43. maddesinin açık düzenlemesi karşısında "milletvekilliği süresince avukatlık yapmasının hukuken mümkün olmadığını" bildirdiğini kaydeden Kurt, avukatlığın "TBMM üyeliğiyle bağdaşan iş olarak kabul edilmiş olmasına rağmen, milletvekillerinin milletvekillikleri süresince avukatlık yapamayacakları" hükmü sebebiyle, mesleğini icra edemeyeceğinin tarafına bildirildiğini ifade etti.Kurt, "Zaten biz bunun bilincinde olarak hareket ediyoruz. Yasa ile Anayasa arasındaki çelişkiyi vurgulamak adına bu açıklamayı yaptık. Ancak esas çelişki, Sayın Hakan Şükür’e verilen imtiyazın gözler önüne serilmesidir. Sayın Hakan Şükür hariç hiç kimse kendi mesleğini yapamıyor. TBMM Başkanlığının yazısından bu anlaşılıyor" dedi.TBMM Başkanı Çiçek, CHP Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’e de mesleği olan doktorluğu sürdürmek üzere yaptığı başvuruya olumsuz yanıt vermişti.Daha önce de izin çıkmamıştıTBMM Başkanlığı, daha önce de CHP Grup Başkanvekili Muherrem İnce’ye “ücretsiz öğretmenlik yapma” talebini reddetmişti.