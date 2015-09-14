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Cerrah Mehmet Susam, Alplerde hayatını kaybetti

Adrenalin tutkusuyla bilinen cerrah, verdiği bir röportajda 20 yıldır yaptığı wingsuit ile cerrahlığın ortak noktası olarak adrenalini göstermişti

14 Eylül 2015 13:48

41 yaşındaki kalp cerrahı Mehmet Susam, Fransa Alplerinde wingsuit olarak adlandırılan ve özel kıyafetle gerçekleştirilen süzülme atlayışı yaparken kayalıklara çakılarak hayatını kaybetti. Cerrah Susam, 20 yıldır paraşüt atlayışları gerçekleştiriyordu.

DHA’dan Tolga Özbek imzalı habere göre;  doktor Mehmet Susam'ın hafta sonu atlayış yapmak üzere Fransa'ya gittiği ve kazanın bu sabah meydana geldiği öğrenildi. Fransız Alp'lerinin zirvesinden atlayan Susam'ın serbest düşüş sonrasında sola dönerek kayalara çarptığı bildirildi. Bölgeye arama-kurtarma ve sağlık ekipleri yönlendirilirken Mehmet Susam'ın çarpmayla birlikte hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak Fransız havacılık yetkilileri soruşturma başlattı.

Kaskında kamera taşıyan Mehmet Susam'ın çektiği görüntülere savcılık tarafından el konuldu. Son 4 yıldır wingsuit olarak adlandırılan zirveden atlayıp üzerindeki özel kıyafet ile ortalama 2-3 dakika havada süzülen Susam, daha sonra paraşütünü açarak iniyordu.

 

Bir röportajda Wingsuit'i anlatmıştı

 

Susam, Kokpit Havacılık Programı’na verdiği röportajda wingsuit atlayışını söyle anlatmıştı: "Son dört yıldır yaptığım wingsuit ve mesleğim paralel şeyler. İkisinde de adrenalin yüksek miktarda. İkisinin de yanında stres ve yüksek başarı-mutluluk bir arada. İkisinde de yüksek konsantrasyon gerekiyor. Konsantrasyondaki ufacık bir kayıp ikisinde de ölümle sonuçlanıyor"

Mehmet Susam'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.

 

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