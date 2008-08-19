Cerrah gidici mi?

İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın görevden alınacağı öne sürüldü. Sebep ise "yetersiz" kalması...

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, yeni atanan 12 il emniyet müdürünü makamında kabul ederken gazetecilerin "İstanbul olmak üzere büyük illere yönelik bir emniyet müdürleri kararnamesi hazırlığı var mı?’’ sorusuna imalı bir cevap verdi.

Atalay "Şu anda bir hazırlık yok ama, bu olmaz anlamına da gelmez. Görevlerde her zaman değişiklikler olabilir" dedi. Atalay, il emniyet müdürlüğü görevinin çok özellikli ve önemli bir statü olduğunu söyleyerek, "Bu, sadece bir güvenlik görevi değil, aynı zamanda bir temsil makamıdır. Belli hassasiyetler gerektiriyor’’ diye konuştu



