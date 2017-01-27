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'Cerny yenge’ de Nusret'e kapıldı

11 milyondan fazla takipçisi olan Cerny'nin bu videosu da 1 milyondan fazla izlendi

27 Ocak 2017 19:43

Türkiye'de bir hayli ünlü olan internet fenomeni Cerny, son günlerde et restoranı sahibi Nusret ile özdeşleşen #Saltbae akımına kapıldı.

Türkiye'de ‘Yenge' adıyla tanınan ve yaptığı paylaşımlarla Türk takipçilerinin beğenisini kazanan Amanda Cerny, yine ilgi toplayan bir paylaşım yaptı.

Instagram hesabında her sabah nasıl makyaj yaptığını anlatan bir video paylaşan Cerny, et restoranı sahibi Nusret Gökçe'nin tuz dökme hareketini de kullandı. Dahası videoya konum olarak Yozgat'ı ekleyen Cerny, Gülşen'in Bangır bangır şarkısınıda arkaya montajlayarak yine Türk takipçilerine hitap etti.

11 milyondan fazla takipçisi olan Cerny'nin bu videosu da 1 milyondan fazla izlendi.

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