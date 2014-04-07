Çernobil'in yaşandığı bölgede ağaçlar çürüyemiyor

Ukrayna’da 26 Nisan 1986’da yaşanan ve yakın geçmişin en büyük nükleer felaketi olarak kayıtlara geçen Çernobil faciasının etkileri halen görülüyor. Son araştırmalarda ortaya çıkan bulgulara göre, nükleer felaketin yaşandığı bölgede ağaçlar çürüyemiyor.

Sabah gazetesinin haberine göre, bu durum ekosistemin en önemli parçası olan ayrışmanın gerçekleşemediğini ortaya koyuyor.

‘Oecologia’ adlı doğa bilimi dergisinde yer verilen raporda doğanın ayrıştırmasında görevli mikroorganizma, mantar ve bazı tip böcekler, nükleer patlamanın ortaya çıkardığı radyasyon alanında kendilerine yaşam alanı oluşturamadığı belirlendi. Bu canlıların yokluğu, ekosistem çarkının en önemli aşamalarından biri olan ayrıştırmanın gerçekleşmemesine neden oluyor. Yaşamını tamamlamış organik maddelerin tekrar toprağa dönüşmesini sağlayan ayrıştırmanın gerçekleşmemesi sonucu da ölü ağaç ve canlılar toprağın üzerinde çürümeden olduğu gibi duruyor.

Neden?

Haberde şöyle denildi: “Çernobil patlamasından sonra tüm ağaçların kırmızı renge dönüşüp kısa süre içerisinde öldüğü Ukrayna’daki Kızıl Orman, radyasyonun etkisini gözler önüne seriyor. Biyologların yaptığı son araştırma, facianın üzerinden yıllar geçtikten sonra bile Kızıl Orman’daki ağaçların hiçbirinin çürümediğini ortaya çıkardı. Sonuçlarda, radyasyonun yoğun olduğu bölgeden alınan yaprak örneklerinin, radyasyonsuz doğal ortama bırakıldığında yüzde 70 ila 90 oranında çürüdüğü gözlendi. Ayrıca, nükleer kazadan sonra radyasyonun yayıldığı bölgeler ile diğer bölgeler karşılaştırıldığında, radyasyonlu bölgede kuşların daha küçük beyine sahip olduğu, ağaçların çok daha yavaş geliştiği, örümcek ve sineklerin de çok daha az bulunduğu belirtildi.”