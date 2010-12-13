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Dünya

ÇERNOBİL TURİSTLERE AÇILIYOR KİEV (A.A)

13 Aralık 2010 17:22

-ÇERNOBİL TURİSTLERE AÇILIYOR KİEV (A.A) - 13.12.2010 - Ukrayna, 1986 yılında dünyanın en büyük nükleer kazasının meydana geldiği Çernobil nükleer santralinin etrafındaki yasaklı bölgeyi gelecek yıl turistlere açıyor. Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı, Çernobil bölgesinin, 24 yıl önce meydana gelen nükleer trajedi hakkında daha çok şey öğrenmek isteyenler için gelecek yıl turizme açılacağını belirtti. Bakanlık, patlayan reaktör için uluslararası bağışlarla yapılan 505 milyon dolar değerindeki dış korumanın ise 2015 yılına kadar bitirilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Çernobil nükleer santralinin 4 numaralı reaktörü 26 Nisan 1986'da patlamış, ortaya çıkan radyasyon kuzey Avrupa'da büyük bir alanı sarmıştı. Patlamanın ardından yüzbinlerce kişi radyasyonla kirlenen alanlardan uzaklaştırılarak yerlere yerleştirilmiş, ancak sağlık sorunları devam etmişti.

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